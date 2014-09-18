Украина начала расследование импорта легковых автомобилей из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 15 сентября приняла решение о проведении антисубсидиционного расследования импорта в Украину легковых автомобилей из Российской Федерации.

Согласно документу, опубликованному в правительственной газете «Урядовый курьер», комиссия приняла решение о начале расследования на основе жалобы Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», а также отчета Министерства экономического развития и торговли Украины о результатах проведения антисубсидиционной процедуры импорта в Украину легковых авто из России.

Согласно жалобе, российские производители легковых авто пользуются отдельными льготами от субсидий, которые предоставляются государственными органами Российской Федерации для производства, продажи, переработки, транспортировки и/или экспорта легковых авто, в частности в рамках выполнения программы "Автомобильная промышленность" и "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы РФ.

Импорт в Украину легковых автомобилей российского происхождения осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог нанести вред национальному товаропроизводителю. В частности, уровень цен, по которым осуществлялся импорт, в значительной степени препятствовал возможному увеличению цен на легковые автомобили национального товаропроизводителя, которое, в противном случае, имело бы место, говорится в жалобе "Укравтопрома".

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В документе сказано, что проведение расследования поручено Министерству экономического развития и торговли Украины.

В течение 30 дней со дня публикации сообщения о начале расследования Минэкономразвития осуществит регистрацию заинтересованных сторон расследования и рассмотрит комментарии по проведению слушаний, а в течение 60 дней - рассмотрит комментарии и информацию относительно возбуждения и проведения расследования, сказано в документе.