Добыча угля в Украине за август сократилась на 60%

Добыча угля в Украине, большая часть которого производится на Донбассе, где с апреля орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией, в августе 2014 года сократилась по сравнению с августом 2013 года на 59,5% - до 2,2 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Добыча угля за 8 месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2% - до 35,1 млн тонн.

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Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

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С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается и до сих пор.

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

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