Россия хочет изменить свои обязательства в рамках ВТО

Минпромторг РФ планирует начать переговоры по изменению обязательств России в ВТО, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеЕС может исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы Swift - резолюцияС просьбой поддержать инициативу к президенту России Владимиру Путину обратился на заседании Госсовета глава ведомства Денис Мантуров.

Читайте такжеСенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против России«Наша страна имеет право с 1 января следующего года инициировать переговоры по изменению своих тарифных обязательств в рамках ВТО. Хотели бы получить в этой части вашу поддержку», — заявил министр.

Мантуров добавил, что необходимо пересмотреть таможенно-тарифное регулирование: в частности, возможность снижения пошлин на отдельные виды сырья и комплектующих, а также увеличения ставок ввозных пошлин по ряду позиций до уровня связывания в рамках ВТО.

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Напоним, Путин назвал санкции Запада попыткой перечеркнуть принципы ВТО.