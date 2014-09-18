Россия хочет изменить свои обязательства в рамках ВТО
Они могут начаться 1 января 2015 года и коснутся таможенно-тарифного регулирования.
Минпромторг РФ планирует начать переговоры по изменению обязательств России в ВТО, передает «Газета.Ru».
Читайте такжеЕС может исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы Swift - резолюцияС просьбой поддержать инициативу к президенту России Владимиру Путину обратился на заседании Госсовета глава ведомства Денис Мантуров.
Читайте такжеСенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против России«Наша страна имеет право с 1 января следующего года инициировать переговоры по изменению своих тарифных обязательств в рамках ВТО. Хотели бы получить в этой части вашу поддержку», — заявил министр.
Мантуров добавил, что необходимо пересмотреть таможенно-тарифное регулирование: в частности, возможность снижения пошлин на отдельные виды сырья и комплектующих, а также увеличения ставок ввозных пошлин по ряду позиций до уровня связывания в рамках ВТО.
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Напоним, Путин назвал санкции Запада попыткой перечеркнуть принципы ВТО.