Кабмин отменил беспошлинный ввоз авто для украинских дипломатов с 2015 года

13:25, 19 сентября 2014
Промышленность
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Соответствующее постановление было принято 17 сентября на правительственном заседании

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины отменил с 2015 года освобождение от налогообложения транспортных средств, ввозимых в Украину работниками дипломатической службы Украины, которые находились за границей в долгосрочной командировке или проходили дипломатическую службу за рубежом сроком не менее одного года и возвращаются в Украину.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины» было принято 17 сентября на правительственном заседании.

Проект постановления разработало Министерство иностранных дел Украины с целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов к Закону Украины от 10 апреля 2014 года «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины», сказано в сообщении.

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Данным постановлением с 1 января 2015 года прекращается действие постановления Кабинета министров Украины от 15 октября 2004 года «О подтверждении суммы, выплачиваемой работникам дипломатической службы Украины в связи с пребыванием в долгосрочной командировке или прохождением дипломатической службы за рубежом, при ввозе (пересылке) ими на таможенную территорию Украины транспортных средств», которое предусматривало выдачу справки для беспошлинного оформления транспортного средства работниками дипломатической службы.

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