«Лугансктепловоз» возобновил работу

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог завод "Лугансктепловоз" с понедельника, 22 сентября, возобновил работу.

Читайте такжеПри артобстреле разрушено несколько цехов "Лугансктепловоза"Как сообщил УНИАН представитель предприятия, завод начал работать, поскольку в городе появилась электроэнергия и прекратились обстрелы.

Читайте такжеБоевики установили две пушки в районе проходной "Лугансктепловоза""На работу вышли еще не все работники, еще не все вернулись в Луганск, однако большая часть коллектива вернется. Работа у нас есть", - отметил он.

Главная задача предприятия – наладить полностью рабочий процесс и отправить заказчикам тепловозы, которые не успели отправить в июле.

Как сообщал УНИАН, в августе «Лугансктепловоз» приостановил работу из-за отсутствия электричества в Луганске.

ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.