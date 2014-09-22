Смена комитета кредиторов «Сумыхимпрома» - ключ к восстановлению платежеспособности предприятия

Восстановление платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» возможно лишь после смены комитета кредиторов предприятия, сообщил юрист по корпоративному праву Александр Щербань, комментируя принятие к рассмотрению Высшим хозяйственным судом Украины (ВХСУ) кассационных жалоб банков относительно ранее вынесенных судебных решений, узаконивших односторонний отказ управляющего санацией ПАО «Сумыхимпром» И.Лазаковича от обслуживания полученных предприятием кредитов (председатель правления и, одновременно, управляющий санацией И.Лазакович является ставленником бизнесмена Д.Фирташа и С.Левочкина).

«Банковские учреждения, кредитные обязательства по договорам с которыми отказался выполнять «Сумыхимпром», добились права на повторный пересмотр кассационных жалоб, в удовлетворении которых банкам ранее было отказано. Это свидетельствует о том, что поставлена под серьезное сомнение юридическая чистота ранее вынесенных судебных решений, позволяющих управляющему санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковичу не возвращать займы, привлеченные предприятием у банков. Однако максимум, на что могут рассчитывать банки-кредиторы, это признание наличия нарушений при рассмотрении исков банков в предыдущих судебных инстанциях. Говорить о появлении реальной возможности погашения кредитов, если ВХСУ удовлетворит жалобы банков, не приходится, так как этот вопрос упирается в нежелание возвращать банковские кредиты управляющим санацией и распорядителем имущества «Сумыхимпрома» и, самое главное, лицами, которые их контролируют», считает юрист.

Читайте такжеГосударство должно восстановить контроль над «Сумыхимпромом» - Общественная рабочая группа

По мнению Александра Щербаня, выполнение обязательств по кредитам перед банковскими учреждениями, от чего в одностороннем порядке отказался доведенный нынешним менеджментом до банкротства «Сумыхимпром», возможно лишь при наличии согласованной позиции представителей государства и представителей банков-кредиторов. Он акцентирует внимание на том, что в комитет кредиторов не включены ни представители государства, владеющего более чем 99% «Сумыхимпрома», ни представители банков, выдавших предприятию многомиллионные кредиты. Абсолютное большинство голосов в комитете кредиторов «Сумыхимпрома» принадлежит компаниям, аффилированным с Д.Фирташем.

«Восстановление платежеспособности химического концерна возможно только путем объединения усилий представителей государства и банков-кредиторов, которые должны выработать консолидированную позицию, инициировать проведение собрания кредиторов ПАО «Сумыхимпром», на котором заменить управляющего санацией предприятия И.Лазаковича и распорядителя имуществом Р.Марченко. Для восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома» необходимо назначение на должность руководителя санации кризис-менеджера, который будет заинтересован в восстановлении платежеспособности. Нынешние руководитель санации и распорядитель имуществом, судя по их действиям, заинтересованы в консервации ситуации, в которой «Сумыхимпром» признан неплатежеспособным», - считает юрист.

Напомним, Общественная рабочая группа по разрешению проблемных вопросов титановой отрасли Украины в открытом обращении призывала государство предпринять решительные действия по привлечению к ответственности виновных в доведении ПАО «Сумыхимпром» до банкротства и взять под жесткий контроль процедуру банкротства предприятия с целью недопущения его возможной ликвидации, в которой могут быть заинтересованы Фирташ и Левочкин. Также Общественная рабочая группа обращалась и к государственным органам с письмом, в котором предлагала объединить усилия государства и других кредиторов «Сумыхимпрома» с целью проведения собрания кредиторов предприятия для смены управляющего санацией и распорядителя имуществом ПАО «Сумыхимпром». С момента публикации обращения прошло около месяца, однако реакции государства не последовало. В экспертных кругах этот факт вызывает сомнение в наличии у власти реального, а не декларативного желания вернуть контроль над ПАО «Сумыхимпром» (99% акций принадлежит государству).