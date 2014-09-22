Украина из-за войны опустилась на одну ступень в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в августе 2014 года по сравнению с августом прошлого года сократили производство стали на 37% - до 1,767 млн тонн, в результате чего страна опустилась с 10-го (в июле) на 11-е место рейтинга мировых производителей этой продукции, а 10-ю строчку рейтинга занял Тайвань, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

При этом по итогам января-августа Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 19,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 11,4%.

Согласно сообщению, по итогам августа текущего года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,9 млн тонн (рост на 1% к августу 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,3 млн тонн, +2,2%), США (7,7 млн тонн, +2,9%), Индия (7 млн тонн, +5,2%), Россия (6,2 млн тонн, +5,8%), Южная Корея (5,3 млн тонн, +8%), Германия (3,1 млн тонн, -1%), Бразилия (2,9 млн тонн, -1,4%), Турция (2,9 млн тонн, +13,2%) и Тайвань (1,9 млн тонн, -1,8%).

В целом в августе 2014 года по сравнению с августом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,4% - до 135 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-август 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 550,1 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,6%). Далее следуют: Япония (73,9 млн тонн, +1%), США (59 млн тонн, +1,7%), Индия (55,6 млн тонн, +1,8%), Россия (47,5 млн тонн, +2,8%), Южная Корея (47,3 млн тонн, +8,6%), Германия (29,1 млн тонн, +3,3%), Турция (22,8 млн тонн, +0,7%) и Бразилия (22,6 млн тонн, -0,9%).

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За восемь месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,4% - до 1,096 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, из-за действий пророссийских боевиков и военной агрессии России на Донбассе, где расположено большинство украинских метпредприятий, из-за проблем с поставками сырья и отсутствием электроэнергии многие комбинаты работали с перебоями, а некоторые остановились.

В частности, в августе «Донецксталь – метзавод» работал лишь на одной из двух действующих доменных печей. Со средины августа были остановлены Енакиевский метзавод и Харцизский трубзавод, входящие в группу "Метинвест". Кроме того, с 28 августа был остановлен Алчевский меткомбинат.

Справка УНИАН. Украинские металлурги в 2013 году сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.