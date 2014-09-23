Украина будет покупать уголь в России

Украина заключила договоры на импорт угля, до конца года планируется в целом поставить 5,6 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан во время расширенного заседания правительства.

"Мы приняли меры для того, чтобы компенсировать тот дефицит (уголь), который имеется. Мы заключили соответствующие договоры на поставку угля с территории Южно-Африканской Республики, это 1 млн тонн угля, до конца года должны быть поставлены. Мы заключили соответствующие договоры по поставкам угля с территории России этой марки, к сожалению, эта марка есть только в России и некоторых странах. Общий объем по тем договорам, которые мы имеем по поставкам угля до конца года, - 5,6 млн тонн", - сказал он.

Продан также сообщил, что Украина начала накапливать уголь.

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Справка УНИАН. Украина впервые за длительный периодприступает к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальную - производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.