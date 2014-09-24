Польские шахтеры блокируют поставки российского угля

Группа польских шахтеров минувшей ночью на пограничном переходе Мамоново-Гроново заблокировала въезд в страну поездов с российским углем. Об этом сообщили региональные власти, передает ИТАР-ТАСС.

"Протестующие не пустят ни одного поезда, который будет ввозить в Польшу уголь из Калининградской области", - сказал представитель профсоюзного движения "Солидарность" Станислав Клыч. По его словам, с этой целью на пути вышли 200 человек.

"Мы можем блокировать переход даже до конца недели, чтобы обратить внимание на то, что мы впускаем в страну более дешевый уголь, что никто не интересуется таким серьезным сектором, обеспечивающим энергетическую безопасность страны", - добавил Клыч.

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Шахтеры считают, что импорт российского угля - одна из причин бедственного положения польского горнодобывающего сектора. Они обвиняют свое правительство в том, что оно никак не борется с этой проблемой.

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Участники протеста напоминают, что в 2013 году импорт угля в Польшу достиг 11 млн тонн, большинство из которых поступило из России. Эти объемы постоянно растут. Тем временем, на польских складах лежат 5 млн тонн угля из местных шахт.

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