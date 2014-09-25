Санкции сорвали планы Путина по загрузке судоверфей оккупированного Крыма

Россия из-за санкций пересмотрела свои планы относительно загрузки судоверфей в оккупированных ею Крыму и Севастополе - отказалась от выпуска больших гражданских судов. Об этом заявил президент ОСК Алексей Рахманов, пишут "Ведомости".

«Даже страховку оформить, чтобы корабль дошел из Крыма в Петербург на достройку, это - целая история. Если мы не можем предоставить сертификат происхождения под названием "Украина" на крымской верфи, то, по сути, эта продукция является незаконно произведенной», - сказал он.

Читайте такжеЭкс-министр финансов РФ: Россия не сможет развиваться в изоляции от ЗападаОСК и Минпромторг уже несколько месяцев изучают возможности судоремонтных и судостроительных заводов аннексированных Крыма и Севастополя. Особый интерес вызывает «Залив» (Керчь), где можно строить крупнотоннажные суда, вплоть до газовозов. Таких мощностей в России нет. Но «Залив», скорее всего, тоже будет использован для строительства небольших судов и военных кораблей, сказал Рахманов. Представитель Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Из-за санкций компании, эксплуатирующие морские суда, не будут рисковать с размещением заказов на верфях Крыма и Севастополя, считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Об этом же говорит и менеджер одной из российских судоходных компаний. Судно, произведенное, отремонтированное или даже зашедшее в акваторию Крыма, сразу попадает в группу риска — его не пустят в европейские порты, у него будут проблемы с получением страховки, объясняет он.

Основным вариантом загрузки крымских верфей может быть госзаказ, тем более что Россия заинтересована в сохранении этих мощностей и недопущении социальной напряженности в случае массовых увольнений работников, продолжает Бурмистров. Помимо ремонта военных кораблей крымские предприятия могут получать от ОСК подряды на корпусные работы, а достраивать суда и корабли будут предприятия, входящие в госкомпанию, считает Бурмистров.