«Южмаш» хочет помочь NASA заменить российские космические корабли на американские

Государственный «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») хочет принять участие в новой программе NASA «Космическое такси» по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС), которая предполагает использование американских космических кораблей вместо российских.

С соответствующим предложением выступил директор предприятия Сергей Войт на международном аэрокосмическом форуме «Космическая отрасль Украины: существенное значение для экономической модернизации».

«Мы бы просили американское правительство и просили NASA, чтобы КБ «Южное» и «Южмаш» включили в разработку этих программ», - сказал он.

По словам Войта, предприятия смогут принести пользу программе и удовлетворить требования NASA.

"Мы можем предложить разработку ракет-носителей, ступеней, двигателей, корпусные детали, узлы, которые мы можем на сегодняшний день делать не хуже, чем американцы", - уточнил Войт, сообщив, что письма правительству США с соответствующими предложениями уже направлены.

При этом глава предприятия отметил, что основными конкурентами Украины в этом проекте являются российские, французские, немецкие и американские предприятия аэрокосмической отрасли.

"Сейчас частный космос в моде, так что конкурентов очень много. Но мы надеемся, что мы победим за счет интеллекта, который есть у нас на КБ "Южное", и за счет нашей трудоспособности. По крайней мере пока мы делаем лучшие ракеты своего класса", - сказал руководитель "Южмаша".

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, представляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

Как сообщал УНИАН, начиная с 2017 года Вашингтон планирует самостоятельно отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Контракт на строительство космического корабля нового поколения для полетов американских астронавтов на МКС получат компании Boeing и SpaceX. Общая стоимость контракта оценивается в $4,2 млрд для Boeing и в $2,6 млрд для SpaceX. Именно на 2017 год запланирован запуск первого корабля нового поколения.

После того как NASA завершило программу пилотируемых космических полетов в 2011 году, США полностью зависели от России в вопросе доставки астронавтов на МКС. Полет одного астронавта на российской ракете "Союз" стоит около $70 млн.

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