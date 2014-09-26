В Луганской области за время боевых действий подорвали 7 шахт

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет о подрыве 7 шахт в области во время боевых действий.

Как говорится в сообщении облгосадминистрации со ссылкой на Москаля, 25 сентября в здании ОАО «Лисичанскуголь» (г. Лисичанск) состоялось совещание по подведению итогов работы предприятий угольной отрасли Луганской области за 8 месяцев и перспективам работы до конца текущего года с участием заместителя министра угольной промышленности Юрия Зюкова.

Москаль во время совещания отметил, что в результате боевых действий в области было подорвано 7 шахт. Среди них шахты ГХК «Луганскуголь» и предприятия «Первомайскуголь». На сегодняшний день некоторые шахты удалось восстановить.

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Он также добавил, что будет способствовать тому, чтобы на подконтрольной украинской власти территории не закрылась ни одна шахта.