Возвращение титановых ГОКов в управление государством может принести миллиарды Украине – эксперты

Эксперты считают абсолютно верным решение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о возвращении Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината в управление государства. А их дальнейшая приватизация может принести в бюджет страны миллиарды долларов, сообщает ТСН.

Напомним, срок действия договоров аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК компанией Дмитрия Фирташа "Крымский титан" истек 5 сентября. После чего ФГИ по постановлению Кабмина передал ГОКи в управление Минэкономразвитию.

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"Государство вернуло себе контроль над комбинатами, которые ранее были в так называемой аренде у бывшей власти. При прибыли в 1 млрд грн в год минимум, государство получило аж 100 млн грн. Поэтому мы вернули эти комбинаты в государственную собственность", - объяснил тогда решение правительства его глава Арсений Яценюк.

Эксперты приветствуют данное решение Кабмина.

"Возвращение активов в госсобственность является важным не только с точки зрения будущей продажи, но следует также учитывать то, что контроль над этими предприятиями был получен бизнесменом Фирташем далеко не легитимным путем и при активном участии представителей прошлой власти", – уверен директор компании "Аналитическая группа Da Vinci AG" Анатолий Баронин.

При этом эксперты считают, что контроль Фирташа над титановыми предприятиями привел отрасль в упадок.

Так, по словам управляющего партнера аналитической группы Da Vinci AG Андрея Колпакова, Украина входит в десятку стран, имеющих наибольшие месторождения ильменита и рутила, а также мощности по их переработке.

С 2008 года наблюдалось резкое сокращение производства в мировой титановой отрасли, при этом после постепенного выхода из кризиса большинство мировых производителей выиграли – они не только вернули свои позиции на мировых рынках, но и увеличили производство в разы.

"При этом Украина оказалась в списке стран, которые как раз проиграли. Производство оставалось неизменным, тем самым доля Украины на мировом рынке сократилась", - сказал эксперт.

По его словам, из-за отсутствия модернизации на Иршанском горно-обогатительном и Вольногорском горно-металлургическом комбинатах около 5% ильменита выбрасывается в отвалы, а на "Крымском Титане" и "Сумыхимпроме" цифра отходов намного больше и составляет 30%.

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"Концентрация основной массы титановых активов находится в руках Дмитрия Фирташа, в результате у нас отсутствует эффективная кооперация, снижается присутствие на мировом рынке, вследствие чего наблюдается значительное нанесение вреда украинским интересам", - сказал Колпаков, отметив, что в таких условиях импорт титановых руд и концентратов в Украину за последние несколько лет значительно увеличился.

Баронин при этом отмечает, что Украина может извлечь серьезную выгоду при приватизации ГОКов.

"По оценкам, продажа предприятий на открытых приватизационных аукционах позволит привлечь в государственный бюджет от 8 до 12 млрд долларов", - полагает эксперт.

В свою очередь политолог Тарас Березовец отмечает, что контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

"Риски заключаются в том, что эта группа контролируется Кремлем. Хозяин этого всего бизнеса не Фирташ, он работает в качестве дорогого менеджера. Реальный бизнес всего этого российские источники - это Семен Могилевич [основатель скандальной РосУкрЭнерго] и российский президент Владимир Путин", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что монопольный контроль Фирташа над химической, титановой и энергетической отраслью, где работают тысячи человек, по указу России может принести вред украинской экономике.

"Риск в том, что если они захотят экономическую войну, они смогут это все остановить, пойти на сознательные убытки, но при этом осложнить социальную ситуацию, выгнав тысячи рабочих на улицы, - отметил эксперт. - Остановка предприятий энергетики приведет к утрате обороноспособности страны. Если они обрубят, например, энергетические предприятия, которые питают систему ПВО, то в таком случае ничего не будет работать. Это может быть диверсия против обороны нашей страны".

Березовец при этом подчеркнул, что Фирташ остается главой Федерации работодателей Украины, и таким образом он продолжает контролировать не только предприятия, но и рабочих.

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Напомним, срок действия договоров аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК компанией Дмитрия Фирташа "Крымский титан" 5 сентября. После чего ФГИ по постановлению Кабмина передал ГОКи в управление Минэкономразвитию. При этом компании Фирташа, несмотря на это, отказывается подчинится решению властей.

Так, и. о. главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко сообщил, что "Крымский Титан" препятствует проведению инвентаризации на предприятиях, что вызывает подозрения о сохранности их имущества.

Иршанский ГОК (Житомирская область) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская область) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.