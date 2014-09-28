Из 93 шахт на Донбассе работают всего 24

Как сообщает «5-й канал», об этом на заседании руководителей угольных госпредприятий сообщил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

По его словам, террористы захватили 60% украинских шахт, на территории, подконтрольной боевикам, расположено 88 шахт.

Читайте такжеРоссийские военные на Донбассе сбрасывают трупы своих солдат в шахты – Тымчук60 шахт находятся в режиме поддержки жизнедеятельности, еще семь шахт полностью разрушены. В частности, две шахты в Луганской области были взорваны диверсантами.

Шахты, которые из-за действий террористов остановили свою работу, только за прошлый год добыли 32 млн. тонн угля, что составляет 40% общего количества полученного в Украине энергоносителя.

Раньше пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко сообщил, что террористы грабят украинские шахты и вывозят уголь на территорию России.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, 25 сентября в Лисичанске Луганской области прошло совещание руководителей государственных угольных предприятий с участием первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Зюкова.

По его данным, всего в Украине работают 36 шахт, из которых 12 шахт – вне Донбасса.

На территории Луганской области находится 47 предприятий, из которых: 19 шахт негосударственной формы собственности, 28 подчинены Министерству энергетики и угольной промышленности.

Из 28 государственных шахт на сегодняшний день работают только две - это шахты объединения «Лисичанскуголь»: шахта им. Мельникова и шахта им. Капустина.

«Пытаемся возобновить работу на шахте «Горской», которая в силу определенных причин работает еще не на полную мощность. В Горск же переместится объединение «Первомайскуголь», чтобы не зависеть от Первомайского казначейства, которое на сегодняшний день не работает», - отметил Зюков.

По его словам, угольные предприятия негосударственной формы собственности снизили объемы добычи в два раза. Однако и этот объем не отгружался, потому что разбита или не контролируется инфраструктура железной дороги. Осталось очень много добытого угля, который мы просто не можем вывезти с Донбасса, добавил Зюков.

На сегодняшний день на государственных шахтах Донбасса работает 138 очистных забоев с нагрузкой 60 тыс. тонн в сутки.

В целом за 8 месяцев 2014 года добыча угля составила почти 50 млн тонн.