Прокуратура не отстаивает интересы государства в деле о банкротстве «Сумыхимпрома» - юрист

Генеральная прокуратура Украины предпочла не брать во внимание факты, свидетельствующие о преднамеренном доведении до банкротства ПАО «Сумыхимпром», которые были изложены в обращении Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины.

Об этом, по мнению юриста по корпоративному праву Александра Щербаня, свидетельствует содержание ответа прокуратуры Сумской области Общественной рабочей группе.

«Генеральная прокуратура Украины передала рассмотрение столь резонансного вопроса, связанного с подозрительным банкротством стратегического для экономики страны предприятия, на более низкий уровень – в областную прокуратуру по месту нахождения «Сумыхимпрома». Это говорит о том, что у Генпрокуратуры отсутствует стремление к установлению истинного положения вещей, к определению виновных и к восстановлению законности в вопросе искусственного банкротства «Сумыхимпрома». Имеем классическую бюрократическую цепочку, типичное желание спустить вопрос на тормозах», - считает юрист.

По его мнению, действия прокуратуры свидетельствуют о следующем - уголовное производство по фактам, доказывающим доведение «Сумыхимпрома» до банкротства менеджментом, работающим в интересах DF Group (подконтрольна Д.Фирташу и С.Левочкину), которые изложенным в обращении Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, открываться не будет.

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«Действия Генпрокуратуры вызывают серьезное недоумение, в том числе и потому, что согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, в случае получения органами прокуратуры сообщения о преступлении, прокурор обязан открыть уголовное производство. И только после этого может передать ведение уголовного производства в соответствующие органы для проведения досудебного следствия. Однако, ни в Генеральной прокуратуре, ни в прокуратуре Сумской области решили не открывать уголовное производство по фактам искусственного доведения до банкротства ПАО «Сумыхимпром». Эти факты в лучшем случае присовокупят к делу о продаже продукции «Сумыхимпром» по заведомо заниженным ценам, которое, судя по действиям работников прокуратуры, вряд ли будет доведено до логичного завершения, которое должно состоять в наказании в уголовном порядке подконтрольных DF Group управляющего санацией и распорядителя имуществом ПАО «Сумыхимпром». В данном случае нет ни малейших оснований говорить, что органы прокуратуры защищают интересы государства, которому принадлежит более 99% акций ПАО «Сумыхимпром», - полагает Щербань.