Боевики хотят затопить одну из самых мощных шахт Донбасса

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его данным, эта шахта является одной из самых современных (запущена в эксплуатацию в 1986 году), а также мощных шахт Донбасса.

"Террористы стремятся установить контроль над всеми "копанками" в регионе. Выручка от продажи угля делится следующим образом: 2/3 на нужды террористических организаций, 1/3 на нужды местных властей. Рабочим повсеместно предлагается получать оплату труда продовольственными пайками", - сообщил Дмитрий Тымчук.