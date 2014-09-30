Боевики хотят затопить одну из самых мощных шахт Донбасса
08:52, 30 сентября 2014Промышленность
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В Шахтерске руководство боевиков приняло решение затопить шахту "Глубокая", расположенную в черте города.
Боевики хотят затопить шахту "Глубокая" / фото dtek.com
Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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По его данным, эта шахта является одной из самых современных (запущена в эксплуатацию в 1986 году), а также мощных шахт Донбасса.
"Террористы стремятся установить контроль над всеми "копанками" в регионе. Выручка от продажи угля делится следующим образом: 2/3 на нужды террористических организаций, 1/3 на нужды местных властей. Рабочим повсеместно предлагается получать оплату труда продовольственными пайками", - сообщил Дмитрий Тымчук.
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