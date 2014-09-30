Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 4,7%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-августе 2014 года составил 764,053 млрд грн, что на 34,193 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,1% всего объема реализации, составил 520,301 млрд грн, что на 6,6%, или на 32,184 млрд грн, больше, чем годом ранее.

Читайте такжеЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов УкраиныОбъем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (17,7% общего объема) составил 134,761 млрд грн, что на 4,5%, или на 6,416 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,7% всего объема) объем реализации составил 105,003 млрд грн, что на 8,9%, или на 8,548 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 150,084 млрд грн, Донецкую область – 128,207 млрд грн, Полтавскую область – 50,675 млрд грн и Киев – 53,412 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в январе-июле 2014 года составил 674,499 млрд грн, что на 35,642 млрд грн, или на 5,6%, больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.