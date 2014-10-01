Высший хозяйственный суд сыграл на руку Фирташу

Коллегия судей Высшего хозяйственного суда оставила в силе постановление Харьковского апелляционного суда от 1 июля 2014 года, тем самым отказав в продлении срока разработки плана санации ПАО “Сумыхимпром”.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение было принято коллегией судей Высшего хозяйственного суда по кассационной жалобе ПАО “Сумыхимпром” и ряда других предприятий.

В то же время, та же самая коллегия судей в составе Катеринчук, Мищенко, Полищук, отказала в удовлетворении кассационной жалобы Фонда государственного имущества Украины и признала законными решения хозяйственного суда Сумской области и Харьковского апелляционного хозяйственного суда о продлении срока разработки плана санации ПАО "Сумыхимпром" в 2013 году, хотя законом о банкротстве продление срока розпробки плана санации не предусмотрено.

Читайте такжеПрокуратура не отстаивает интересы государства в деле о банкротстве «Сумыхимпрома» - юристРанее Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины обратилась к Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции с требованием привлечь к ответственности судей хозяйственного суда Сумской области, Харьковского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины за незаконное продление срока подготовки плана санации ПАО "Сумыхимпром", что имело следствием затягивания процедуры банкротства в интересах Фирташа и Левочкина.