Фирташу запретили использовать газ из хранилищ для своих химзаводов

Кабинет министров Украины запретил химическим предприятиям – производителям минеральных удобрений использовать природный газ для технологических нужд с 1 октября текущего года и до конца отопительного сезона, говорится в постановлении правительства, размещенном на веб-портале Кабмина.

«В связи с необходимостью экономии природного газа Кабинет министров Украины постановляет с 1 октября 2014 года и до завершения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов или до принятия отдельного решения правительства прекратить использование для технологических нужд природного газа предприятиям, которые производят минеральные удобрения», - говорится в постановлении.

Исключение составляет только тот газ, который может быть импортирован самими предприятиями после опубликования этого постановления.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина осуществляет реверсные поставки этого топлива из Европы, которые на данном этапе не покрывают все потребности страны.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период.

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Справка УНИАН. Дмитрию Фирташу принадлежат крупные производители минудобрений ПАО "Ривнеазот" и черкасский "Азот", а также два простаивающих химзавода - «Концерн Стирол» (Горловка) и ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Северодонецк).

Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.