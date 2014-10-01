В Украине производство стали сократилось на 13%

В Украине за январь-сентябрь, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 13% - до 21,49 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период уменьшилось на 14% - до 18,88 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 10% – до 19,74 млн тонн.

Объемы производства кокса в январе-сентябре сократились на 16% - до 11,18 млн тонн.

Читайте такжеУкраина из-за войны опустилась на одну ступень в рейтинге производителей стали

В 2013 г. метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше к 2012 г., а также 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн общего проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).