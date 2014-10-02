Позиция представителей «Газ Украины» ведет к ликвидации «Сумыхимпрома» - эксперт

Такое мнение высказал председатель «Комитета контроля государственного имущества» Александр Щербань.

«По-прежнему наблюдается отсутствие согласованной позиции и координации действий государства и кредиторов химического концерна. Особенно неприятно поражает тот факт, что нет единой позиции у представителей государственных структур» - сообщил Щербань.

Он напомнил, что в 2012 году решающую роль в формировании подконтрольного Фирташу и Левочкину комитета кредиторов «Сумыхимпром» сыграло государство в лице дочернего предприятия НАК «Нафтогаз Украины» - компании «Газ Украины». Именно позиция представителя «Газа Украины» на собраниях кредиторов позволила тогда компаниям Фирташа и Левочкина получить преимущество над голосами других кредиторов и принять необходимое им решение относительно состава комитета кредиторов «Сумыхимпром». В результате, государство, владеющее более чем 99% акций ПАО «Сумыхимпром», было отстранено от оперативного контроля над процедурой банкротства крупнейшего химического концерна.

«Если вы думаете, что со сменой власти в стране представители «Газа Украины» перестали поддерживать бизнесменов Фирташа и Левочкина и начали работать в интересах государства, то я вынужден вас разочаровать. 30 сентября 2014 года состоялось заседание Высшего хозяйственного суда Украины в деле «Сумыхимпром» в котором рассматривалась кассационная жалоба Фонда государственного имущества Украины. Как стало известно, участвовавший в судебном заседании представитель ДП «Газ Украины», подчеркиваю – государственного предприятия, не выказал поддержки позиции Фонда госимущества. Более того, он абсолютно не возражал против требований, выдвинутых компаниями, подконтрольными Фирташу и Левочкину», - отметил Щербань.

С его точки зрения солидаризация позиций представителя компании «Газ Украины» с интересами Фирташа и Левочкина может привести к ликвидации «Сумыхимпрома», в результате чего целостный имущественный комплекс предприятия тем или иным образом перейдет в собственность этих бизнесменов.

По мнению Щербаня нет иного пути сохранения «Сумыхимпрома» как крупнейшего отечественного производителя химической продукции, чем немедленная смена нынешнего комитета кредиторов предприятия, который работает исключительно в интересах Фирташа и Левочкина.