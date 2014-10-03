Отдельные представители ГПУ и КМУ действуют в интересах Фирташа и Левочкина - эксперт

Такое мнение высказал председатель ОО «Контроль общественного имущества Украины» Александр Щербань.

Как известно, банки, кредитные обязательства по договорам с которыми отказался выполнять «Сумыхимпром», добились права на повторный пересмотр в Верховном Суде Украины кассационных жалоб, в удовлетворении которых банкам-кредиторам «Сумыхимпрома» ранее было безосновательно отказано.

«Согласно располагаемой информации, в конце сентября в Верховном Суде рассматривались кассационные жалобы банковских учреждений, терпящих убытки из-за одностороннего отказа управляющего санацией «Сумыхимпром» Игоря Лазаковича погашать привлеченные предприятием у банков кредиты. В том числе рассматривалась жалоба государственного «Укрэксимбанка», непогашенные кредитные обязательства ПАО «Сумыхимпром» перед которым составляют 58,9 млн. грн. В силу обстоятельств, которые могут быть объяснены чем угодно, кроме защиты интересов государства, участвующие в рассмотрении кассационных жалоб представители Генеральной прокуратуры и Кабинета министров выступили против удовлетворения кассационных жалоб банков, страдающих от недобросовестных действий управляющего санацией «Сумыхимпром». На заданный с неприкрытым удивлением судьями вопрос - является ли данная позиция представителей госорганов их личной, или она была определена руководством Генпрокуратуры и Кабмина - чиновники этих органов, принимавшие участие в рассмотрении дела, затруднились дать сколь-нибудь внятный ответ», - сообщил председатель ОО «Контроль общественного имущества Украины» Александр Щербань.

С его точки зрения, отсутствия единой позиции у представителей госорганов не только наносит ущерб государственному «Укрэксимбанку», но и препятствует восстановлению контроля над процедурой банкротства «Сумыхимпром» со стороны государства.

Читайте такжеВысший хозяйственный суд сыграл на руку Фирташу«Государственный «Укрэксимбанк» в силу одностороннего отказа управляющего санацией «Сумыхимпром» потерял колоссальные суммы денег только на курсовой разнице. И рискует, наряду с другими банками, кредитовавшими «Сумыхимпром», вообще утратить право на взыскание полагающихся средств. Однако, гораздо печальнее тот факт, что отдельные представители госорганов, вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, систематически подыгрывают Д.Фирташу и С.Левочкину, цели которых, скорее всего, состоят в юридической ликвидации «Сумыхимпром» и постановке под свой контроль целостного имущественного комплекса этого уникального предприятия», - полагает А.Щербань.

30 сентября 2014 году Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным односторонний отказ управляющего санацией ПАО «Сумыхимпром» И.Лазаковича от исполнения кредитных договоров с банками, в т.ч. с «Укрэксимбанком». Данный факт является достаточным основанием, как минимум, для рассмотрения судом вопроса о прекращении полномочий И.Лазаковича, как управляющего санацией ПАО «Сумыхимпром», в связи с допущенными грубыми нарушениями закона. А также для привлечения И.Лазаковича к уголовной ответственности за действия, повлекшие за собой умышленное причинение вреда в особо крупном размере государственному банку.