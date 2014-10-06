Вольногорский и Иршанский ГОКи не будут готовить к приватизации в этом году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 3 октября исключил целостные имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината из списка объектов, подлежащих подготовке к приватизации в 2014 году, сообщает сайт Фонда.

Как сообщал УНИАН, после окончания срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК компанией бизнесмена Дмитрия Фирташа «Крымский Титан» Кабмин обязал Минэкономразвития закрепить право хозяйствования на предприятиях за госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания».

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Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.