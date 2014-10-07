Мировая ассоциация производителей снизила прогноз потребления стали

Мировая ассоциация производителей стали уменьшила свои ожидаемые показатели на 2014 и 2015 годы. Такая ситуация вызвана, среди прочего, слабым ростом спроса на сталь в Китае, а также кризисом в Украине, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

По обновленному прогнозу, мировое потребление стали в 2014-2015 годах вырастет лишь на 2%, говорится в сообщении Ассоциации, опубликованном в понедельник, 5 октября.

Ранее ожидалось, что рост на 2014 и 2015 годы составит 3,1 и 3,3% соответственно. Таким образом, в следующем году производство достигнет почти 1,6 миллиарда тонн.

Оживление, которое происходило во второй половине 2013 года, не продолжилось в последние месяцы, заявил председатель экономического комитета Ассоциации Юрген Керкгофф. В 2013 году потребление стали выросло на 3,8%.

Напомним, за боевые действия на Донбассе была парализована работа шахт и металлургических заводов.

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Мировая ассоциация производителей стали представляет интересы около 170 компаний, на которые приходится около 85% мирового производства стали.