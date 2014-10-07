Донбасс потерял 80% своего экономического потенциала

Экономический потенциал Донецкой и Луганской областей в результате вторжения Российской Федерации потерян для Украины примерно на 80%, сообщил в ходе брифинга в Клубе Кабинета министров заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

«Мы можем сказать, что на этой территории (Донецкой и Луганской областей) экономика упала примерно на 80%. Очевидно, это оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на экономику Украины в целом», - сказал Качур.

Он также уточнил, что в Луганской области на текущий момент остановлены 19 из 23 системообразующих предприятий, а в Донецкой области, по данным Минэкономразвития, «порядка 50%».

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Антитеррористическая операция ведется на территории Донецкой и Луганской областей с 15 апреля 2014 года. Как отмечал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, каждый день проведения АТО требует бюджетных ассигнований в объеме порядка 80 млн грн.