Целесообразно создание Межведомственной рабочей группы по вопросу «Сумыхимпром» - эксперт

Такое мнение высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

«Несогласованность действий ряда госорганов в вопросах, касающихся проблемной ситуации вокруг «Сумыхимпром», вызывает недоумение и тревогу. Как сообщают СМИ, представители дочернего предприятия от НАК «Нефтегаз Украины» - компании «Газ Украины» - на судебном заседании не солидаризировались с позицией Фонда государственного имущества, тем самым способствуя тому, что предприятием продолжают руководить те же менеджеры, при которых «Сумыхимпром» было признано банкротом. Естественно, при таком диссонансе в позициях отдельных государственных органов не приходится надеяться на восстановление платежеспособности этого стратегически важного для экономики Украины предприятия, почти 100% акций которого принадлежит государству» - считает Бутко.

Напомним, 30 сентября 2014 года состоялось заседание Высшего хозяйственного суда Украины в деле «Сумыхимпром» в котором рассматривалась кассационная жалоба ФГИ. Как стало известно, участвовавший в судебном заседании представитель ДП «Газ Украины», не высказал поддержки позиции ФГИ, а также не возражал против требований, выдвинутых компаниями, подконтрольными Д.Фирташу и С.Левочкину, составлящих большинство в комитете кредиторов предприятия.

Кроме того, во время рассмотрения в Верховном суде Украины кассационной жалобы банков, обязательства по кредитам перед которыми в одностороннем порядке отказался выполнять «Сумыхимпром», представители Генеральной прокуратуры и Кабинета министров выступили против удовлетворения кассационных жалоб банков, страдающих от недобросовестных действий управляющего санацией «Сумыхимпром».

Отметим, что в числе банков, терпящих убытки из-за одностороннего отказа управляющего санацией «Сумыхимпром» Лазаковича погашать привлеченные предприятием кредиты, находится и государственный «Укрэксимбанк».

«С целью координации действий органов власти, которые должны быть направлены на изменение состава комитета кредиторов ПАО «Сумыхимпром», смену руководителя санации и распорядителя имущества предприятия, восстановление его платежеспособности, целесообразно создание Кабмином специальной Межведомственной рабочей группы, рекомендации которой будут обязательны к исполнению всеми госорганами, которые участвуют в процессах вокруг «Сумыхимпром».

Считаю, что для обеспечения эффективной работы в состав Межведомственной рабочей группы необходимо включить представителей Общественной рабочей группы по решению проблем титановой отрасли Украины», - считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Бутко.