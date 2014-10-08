Экс-министров Захарченко и Проскурякова подозревают в завладении госимуществом на 160 млн гривень

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины расследуют причастность экс-министров Виталия Захарченко и Олега Проскурякова к завладению государственным имуществом в особо крупных размерах на сумму около 160 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, в рамках открытого 13 июня 2014 года Генпрокуратурой по материалам СБУ уголовного производства по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины расследуется завладение государственным имуществом в особо крупных размерах на сумму около 160 млн. грн при проведении процедуры банкротства ООО "Закарпатполиметаллы" и ООО "Карпатская рудная компания", к которым причастны бывшие министры внутренних дел Украины Виталий Захарченко и экологии и природных ресурсов Украины, – Олег Проскуряков.

В рамках следствия продолжается розыск указанных экс-руководителей, отмечает СБУ.