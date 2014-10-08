Кабмин ограничит потребление газа химической промышленностью

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» гарантирует транспортировку любого импортного газа, который будет ввозиться на территорию Украины по корпоративным импортным контрактам, заключенным между субъектами предпринимательской деятельности, в том числе предприятиями химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что касается химии. Нам нужно перезимовать. И поэтому правительством будет принято решение о введении лимитов и применении ограничений потребления газа субъектами химической промышленности. – сказал Яценюк. - Что мы предлагаем? НАК «Нафтогаз Украины» будет предоставлять разрешение любым компаниям на заключение соглашений на приобретение газа и НАК «Нафтогаз» обеспечит транспортировку газа по импортным поставкам любым субъектам предпринимательской деятельности, в том числе химическим компаниям».

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Яценюк отметил, что сегодня важно пережить зиму. «Если появится вопрос, между тем, обогреть страну или обеспечить дополнительные объемы производства на химических заводах, мы изберем – обогреть страну. Вместе с тем, правительство для обеспечения субъектов предпринимательства, которые изготовляют минеральные удобрения и других заводов приняло решение предоставить возможность кому-угодно ввозить газ, – мы его протранспортируем, и пусть предприятия работают. Обещали ввезти – ввозите», - резюмировал Яценюк.