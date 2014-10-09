Продажи новых автомобилей в Украине упали вдвое

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 799 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре снизились по сравнению с августом на 9,6%, а по сравнению с сентябрем 2013 года – упали на 71,5% - до 5 788 единиц.

Ключевым фактором, сформировавшим такую динамику, является уход с рынка большого количества потребителей, ориентированных на автомобили эконом-класса. Как следствие, на фоне общего падения спроса происходит увеличение доли автомобилей более высокого ценового диапазона, сказано в сообщении.

По данным "Укравтопрома", лидером легкового авторынка в сентябре 2014 года стала японская Toyota, реализовавшая 974 автомобилей, что на 29,6% меньше, чем в сентябре 2013 года. На втором месте – отечественный ЗАЗ - 434 автомобилей, падение по сравнению с сентябрем 2013 года составило 75,5%. Далее расположились немецкий Volkswagen (-67,6%), французский Renault (-46,1%) и корейский Hyundai (-83,5%).

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Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,3 тыс. штук, коммерческих – 16,4 тыс., автобусов – 3,2 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.