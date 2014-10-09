Продан: министерству не хватает 1,5 миллиарда на закупку угля

Министерство энергетики и угольной промышлености оценивает объем дополнительного финансирования, необходимого для оплаты угля для предприятий теплогенерации, на уровне1,5 млрд грн, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр Юрий Продан.

«Необходим финансовый ресурс для закупки угля для теплогенерации – до конца года - 1,5 млрд грн, – сказал министр. - Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение (о выделении средств - УНИАН), и мы ждем этого решения».

Читайте такжеУкраина будет покупать уголь в России

Продан отметил, что Украина уже начала срабатывать дефицитный уголь. «Пока это незначительные объемы, но тенденция неприятная», - сказал Продан.

По словам Продана, Минэнергоугля не получило решения Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг о дополнительных средствах на закупку угля, который импортируется по новым ценам. «Мы надеемся, что в ближайшие два дня комиссия примет решение. Если такое решение не примут, то может быть остановка поставки угля на ТЭС, что приведет к введению графиков ограничений поставок электроэнергии», - подчеркнул Продан.

Ранее министр отмечал, что до конца года Украина планирует импортировать 5,6 млн тонн угля, чтобы компенсировать тот дефицит, который имеется.

Украина впервые за длительный период приступает к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальную - производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.