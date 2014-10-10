Россия нашла «яд» в украинской древесине

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила в древесно-стружечных плитах (ДСП) производства украинской компании «Кроно-Украина» недопустимое количество формальдегида.

«При исследовании указанной продукции выявлено превышение допустимого уровня миграции в воздушную среду формальдегида. Формальдегид относится к веществам 2 класса опасности, является клеточным ядом и канцерогеном, оказывает вредное воздействие на репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров и центральную нервную систему», - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с этим ведомство с 13 октября запрещает ввоз продукции «Кроно-Украина» на территорию Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

Справка УНИАН. Компания «Кроно-Украина» основана в 2000 году. Входит в состав швейцарской группы Swiss Krono Group. На сегодняшний день в состав предприятия входят три производственных филиала, расположенных в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Производственные мощности компании составляют более 700 тыс. куб. м древесной плиты в год.