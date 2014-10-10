Польша обещает Украине не прекращать реверс газа и готова помочь с углем

Маршалок Сената Республика Польша Богдан Борусевич уверяет, что его страна будет выполнять свои обязательства по поставкам реверсного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания руководителей парламентов европейских стран с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым сегодня в Киеве.

"Польша будет соблюдать свои обязательства, и мы и в дальнейшем будем поставлять газ в Украину", - сказал Борусевич.

Также он заявил, что Польша готова поставлять уголь в Украину.

"У Польши есть большие запасы угля, приблизительно 10 миллионов тонн. Я знаю, что у вас проблемы с углем, и я хочу вам просто сказать, что мы должны об этом поговорить", - сказал Борусевич.

Как отметил маршалок, существуют разные договоренности, но, тем не менее, в "Украине дефицит, а в Польше избыток".

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной из Европейского Союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсном режиме, но, в то же время, она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год.

Больше всего топлива Украина может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявлял, что до конца года Украина планирует импортировать 5,6 млн тонн угля, чтобы компенсировать имеющийся дефицит.