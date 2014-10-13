Украина нарастила производство ферросплавов на 25%

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца увеличилось на 30,2% – до 593,6 тыс. тонн, ферромарганца – на 24,3%, до 74,8 тыс. тонн, ферросилиция – на 10,5%, до 111,7 тыс. тонн.

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Как сообщили в УкрФА, рост производства наблюдается даже в условиях остановки производства на Стахановском заводе ферросплавов из-за боевых действий на востоке Украины.

Также сообщается, что производство марганцевого концентрата на обогатительных комбинатах в Украине за 9 месяцев выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 852,1 тыс. тонн, марганцевого агломерата – на 22,5%, до 234,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и ферросплавными заводами, которым правительство обязалось снизить на треть стоимость электроэнергии для СЗФ и ЗЗФ.

При этом Никопольский завод ферросплавов из-за высокой цены на электроэнергию был вынужден в прошлом году остановить часть производственных мощностей.

18 декабря 2013 года Кабмин продлил действие меморандума для Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов на 2014 год, кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия – Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.

Украина в 2013 году сократила выпуск ферросплавов на 14,9% – до 872,2 тыс. тонн.