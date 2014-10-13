Создание межведомственной рабочей группы по «Сумыхимпром» - путь к восстановлению платежеспособности предприятия

«Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины уже обращала внимание органов власти на факты, которые свидетельствуют об искусственном доведении до банкротства ПАО «Сумыхимпром», организованном группой лиц во главе с Д.Фирташем, партнером которого является С.Левочкин, о сознательном затягивании санации предприятия и отсутствии согласованного плана санации, следствием чего может быть ликвидация предприятия с целью распродажи его активов. Но реакция на обращение, за некоторыми исключениями, преимущественно отсутствует» - говорится в обращении.

Острая необходимость создания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» обусловлена тем, что ситуация с банкротством этого предприятия, почти 100% акций которого находятся в госсобственности, не контролируется государством, а отдельные действия, предпринимаемые госорганами, не системны и не эффективны. Государство не имеет влияния на принятие решений комитетом кредиторов «Сумыхимпром», который сформирован из компаний, подконтрольных Д.Фирташу и С.Левочкину.

Комитет кредиторов предприятия возглавляет И.Лазакович, на протяжении длительного времени работавший в компаниях, аффилированных с Д.Фирташем, а с 2010 года занимавший должность председателя правления «Сумыхимпром». По мнению членов Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, именно действия И.Лазаковича, состоящие в закупках сырья и материалов по завышенным ценам у компаний, подконтрольных Д.Фирташу, и в продаже продукции «Сумыхимпром» по цене ниже себестоимости компаниям, подконтрольным Д.Фирташу, стали причиной неплатежеспособности «Сумыхимпром». Таким образом, есть основания говорить об умышленном доведении «Сумыхимпром» до банкротства.

«Действия госорганов в расследовании неправомерных действий, которые привели к банкротству «Сумыхимпром», похожи на имитацию активности без заинтересованности в результате. Это свидетельствует об отсутствии координации действий и единой позиции госорганов и кредиторов «Сумыхимпром» из госсектора экономики. Возобновление контроля государства над ПАО «Сумыхимпром», избежание ликвидации предприятия возможно лишь при условии внедрения механизмов, которые позволят госорганам, задействованным в процедуре банкротства, и кредиторам из госсектора экономики:

- быстро и квалифицированно разработать единый системный подход, позицию и план действий, направленных на возобновление платежеспособности «Сумыхимпром», в первую очередь путем смены комитета кредиторов, руководителя санации и распорядителя имущества предприятия, согласования реального плана санации и/или мирового соглашения по делу о банкротстве;

- принимать решение относительно координации запланированных срочных действий, необходимых для предотвращения ликвидации и возобновления платежеспособности «Сумыхимпром»;

- взаимодействовать с другими кредиторами «Сумыхимпром», которые заинтересованы в возобновлении платежеспособности предприятия, а также с представителями экспертной среды и общественности» - говорится в открытом обращении Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины к премьер-министру А.Яценюку.

Члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины предлагают Кабинету министров создать межведомственную рабочую группу по вопросам возобновления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» с целью оперативной разработки единого плана действий государственных органов, учреждений и предприятий, задействованных в процедуре банкротства «Сумыхимпром», координации их действий, направленных на возобновление участия государства в управлении ПАО «Сумыхимпром» и возобновление его платежеспособности, взаимодействия с другими кредиторами предприятия, заинтересованными в возобновлении платежеспособности «Сумыхимпром».