Львовская ОГА инициирует национализацию ЛАЗа и других предприятий области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции во Львове первый заместитель председателя Львовской ОГА Иосиф Сытник.

«С целью сохранения уникальных производств, Львовской облгосадминистрацией инициируется возвращение в государственную собственность бывших государственных предприятий, которые были искусственно доведены до банкротства. ОГА обратилась в профильные министерства разработать нормативно-правовые документы о национализации (возврате в государственную собственность) предприятий в Украине и инициирует внесение изменений в законодательство Украины о приватизации», - отметил он.

Как сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА, на сегодняшний день действующее законодательство не предусматривает возможности реприватизации после реализации предыдущих инвестиционных условий, а рассматривает лишь возможность повторной продажи объекта приватизации на аукционе или конкурсе при условии невыполнения инвестиционного договора, а также нормативно не урегулировано проведение процедуры национализации в Украине.

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По словам Сытника, «олигархично-клановая модель экономики поставила ряд предприятий всей Украины и Львовщины на путь разрушения».

Он пояснил, что сначала предприятие покупалось, далее - приводилось к упадку его владельцами, которые владеют аналогичными предприятиями, и таким образом происходило устранение из рынка конкурента. Сытник отметил, что предприятия, которые занимаются подобной деятельностью, являются успешными, они активно работают и развиваются.

Он считает, что по такому алгоритму на Львовщине были доведены до упадка бывшие государственные предприятия: ОАО завод «Львовсельмаш», Львовский автобусный завод, Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО «Стрый Авто» (Стрыйский автобусный завод), Дрогобычский долотный завод, ОАО «Львовский завод Автопогрузчик».

«Предприятия искусственно выводились из государственной собственности. Это уникальные предприятия для Львовщины, где работали тысячи людей. Предприятия занимают большие площади, имеют развитую инфраструктуру и уникальное оборудование. Мы хотим, чтобы в Украине был закон, который позволит вернуть в государственную собственность, а затем реприватизировать те предприятия, которые были искусственно уничтожены. Пусть к нам придет реальный собственник, чтобы эта компания была публичной, с нормальной кредитной и бизнесовой историей и предоставила четкий бизнес-план своего развития», - сказал Сытник.