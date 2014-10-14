Американская General Electric покупает крупнейшую в мире вертолетную компанию

Американская General Electric согласилась купить крупнейшую в мире вертолетную лизинговую компанию Milestone Aviation Group за $1,78 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предлагаемая сделка откроет GE доступ на рынок почти 2 тыс. тяжелых вертолетов, доставляющих рабочих и оборудование на офшорные нефтяные и газовые платформы, говорится в статье.

Читайте такжеСША готовы начать обсуждение смягчения санкций против России или ввести новыеИрландская Milestone была основана в 2010 году Ричардом Сантулли. При поддержке Jordan Co. и других компаний Milestone собрала вертолетный парк на $2,8 млрд и разместила заказы примерно на $3 млрд.

Ожидается, что сделку GE и Milestone закроют в 2015 году.