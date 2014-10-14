Украинские санкции могут обойтись российским импортерам в $2,5 млрд

Торговые ограничения в отношении российского импорта, которые могут быть введены Украиной в рамках ответных мер на торговые ограничения украинского экспорта на российском рынке, коснутся 830 тарифных линий и обернутся потерями для российских товаропроизводителей в объеме порядка 2,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам и.о.министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий.

«Если говорить о том перечне (торговых ограничений - УНИАН), который подготовила Россия, то суммарно это касается 25% нашего традиционного экспорта в Россию. Это приблизительно 3,5 млрд долл. нашего экспорта, если взять за 2013 год, – сказал Пятницкий. - С нашей стороны (ответные меры - УНИАН) – это где-то 830 тарифных линий. Это охватывает меньший объем импорта из России - где-то приблизительно в объеме 2,5 млрд долл.».

При этом Пятницкий отметил, что на текущий момент украинский экспорт в Россию уже упал на треть. В то же время, Минэкономразвития не спешит с введением ответных торговых ограничений в отношении российских товаров на своем рынке и продолжает принимать рекомендации украинских товаропроизводителей по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на ограничения импорта украинской продукции на российском рынке предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак, минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других товаров. Общий перечень включил 94 позиции и был не окончательным, поскольку был вынесен на обсуждение общественности.

Позднее в Минэкономразвития уточнили, что речь идет о наборе точечных санкций в отношении российских компаний и товаров, не представляющих так называемый критический импорт.

С начала года Российская Федерация ввела целый ряд ограничений в отношении украинского экспорта, в особенности экспорта аграрной продукции и промышленных товаров. Отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл. При этом, по информации Минфина, общие потери украинских экспортеров от торговых ограничений с РФ могут составить по итогам 2014 года не менее 5 млрд долл.