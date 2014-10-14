Россия собирается до конца года подать первый иск в ВТО против Украины

Россия до конца 2014 года намерена подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск к Украине по поводу введения ею антидемпинговой пошлины на ввоз нитрата аммония из РФ.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"В ближайшее время, до конца года, мы рассматриваем возможность подачи иска в связи с принятием Украиной антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония", — сказал Медведков.

Напомним, Украина в июле втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91% до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

Медведков отметил, что Украина установила эти антидемпинговые пошлины с использованием энергокорректировок, как это делал Евросоюз, против которого Россия уже подала соответствующий иск в ВТО. "Мы считаем, что эти меры не соответствуют правилам ВТО", — пояснил представитель Минэкономразвития РФ.

В случае, если Россия подаст иск, это станет первым украино-российским торговым конфликтом, рассматриваемом в ВТО.