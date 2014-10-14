Кременчугский автосборочный завод сменил директора

Директором производственного объединения "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) назначен Виталий Биличенко вместо Николая Черныша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на заседании президиума горсовета сообщил экс-директор предприятия Черныш.

По его словам, на днях новым директором предприятия назначен Биличенко, который работал заместителем директора предприятия по производству.

Причины своего увольнения Черныш называть не стал, отметив, что теперь больше времени посвящает семье и агробизнесу.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2013 году увеличил производство автомобилей в 2,7 раза — до 9049 шт.