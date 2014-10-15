Убытки металлургической отрасли превысили 16 млрд гривень

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-августа нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с январем-августом 2013 года в 2,1 раза, или на 8,7 млрд грн - до 16,4 млрд грн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объем реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 11%, а цены на прокат черных металлов в среднем выросли на 25,3% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 5,6 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 8 месяцев вырос на 21,6% и составил 115,1 млрд грн.

Значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности метпредприятий, которые по состоянию на 1 сентября составили, соответственно, 136,9 млрд грн. (+25,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013 года) и 69,8 млрд грн (+13,5 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина из-за войны опустилась на одну ступень в рейтинге производителей стали.