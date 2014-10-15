Toyota отзывает около 2 млн автомобилей по всему миру

Японская компания Toyota отзывает 1,75 миллиона автомобилей по всему миру из-за технических неисправностей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, в автомобилях Toyota обнаружены три дефекта, которые способны привести к возгоранию или сказаться на эксплуатационных характеристиках тормозной системы. По данным представителей компании, подобные дефекты имеются также и у автомобилей Lexus.

В конце сентября сообщалось, что Toyota решила отозвать 690 тысяч пикапов в США из-за возможных проблем с задней подвеской.

Toyota Motor Corporation является крупнейшим подразделением Toyota Group и лидером японской индустрии по производству автомобилей. Была основана в 1937 году. Штаб-квартира компании находится в городе Тоёта, префектура Айти, штат сотрудников около 300 тысячи человек.