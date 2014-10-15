На Донбассе боевики готовятся присвоить местные предприятия - СНБО
На Донбассе боевики террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» планируют провести инвентаризацию неработающих предприятий с целью их присвоения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"По оперативным данным, руководство террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» намерено провести до 1 ноября инвентаризацию неработающих местных предприятий, после чего незаконно их присвоить", - сказал Лысенко.
Он также отметил, что террористы ввели ежемесячные поборы с местного населения. В частности, этими поборами они обложили тех, кто добывает уголь, таксистов, работников рынков. При этом террористы требуют от местных жителей платить «дань» наличными.
Ранее сообщалось, что террористы вывозят украинский урожай в Россию.