На Донбассе боевики готовятся присвоить местные предприятия - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По оперативным данным, руководство террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» намерено провести до 1 ноября инвентаризацию неработающих местных предприятий, после чего незаконно их присвоить", - сказал Лысенко.

Он также отметил, что террористы ввели ежемесячные поборы с местного населения. В частности, этими поборами они обложили тех, кто добывает уголь, таксистов, работников рынков. При этом террористы требуют от местных жителей платить «дань» наличными.

Ранее сообщалось, что террористы вывозят украинский урожай в Россию.