ВВП упадет ниже пессимистичных прогнозов из-за уничтожения боевиками промышленности на Донбассе - Шлапак

Об этом сообщил в интервью ТСН министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Если еще в июле у нас были такие-сякие позитивные ожидания, то после того, как российские бандиты поменяли тактику и фактически начали истреблять производственный сектор на Востоке Украины, промышленность будет реагировать. Таким образом, мы видим ситуацию немного хуже", - пояснил министр.

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Ситуация с валютным балансом в Украине ухудшилась не в последнюю очередь из-за уничтожения восточной промышленности, ведь те предприятия, по словам министра, давали 30% валютной выручки государства.

Ситуацию усугубляют не только военные действия, но и ухудшение экономических отношений с Россией. "Ухудшается из-за войны на Востоке, в первую очередь. Ухудшается и из-за отношений с Россией, так, например, мы не доберем экспортных ресурсов из-за конфликта с Россией около 5 миллиардов долларов. Но, в основном, ухудшается ситуация с валютным балансом. И здесь основной удар принимает на себя Национальный банк", - сообщил Шлапак.

В то же время, министр финансов призывает не поднимать панику и не выставлять экономическую ситуацию в стране лишь в черном свете, ведь на данный момент Украине удалось рассчитаться со всеми кредиторами по всем обязательствам и выплатить заработную плату.

Погашены не только обязательства правительства, но и "Нафтогаза" и Укравтодора. Хотя к концу года ожидают ухудшение ситуации, в частности, правительству не хватает средств, чтобы обеспечить поставки газа на зиму, однако помощь от МВФ, Всемирного банка и других заемщиков поступает вовремя, без проблем, и международные учреждения оптимистично видят сотрудничество с Украиной.

"Госпожа Лагард ( Кристин Лагард - действующий директор-распорядитель МВФ - прим.ред.) уже озвучила свое отношение: мы готовы предоставить Украине столько ресурсов, насколько амбициозными будут ресурсы и экономика, чтобы их проводить. Тем самым мы получили заверения, что в случае ухудшения ситуации, мы сможем существенно нарастить международную поддержку. Однако от нас ждут решительных и сильных реформ", - рассказал глава Минфина.

Ранее сообщалось, что в МВФ положительно оценили меры, принятые НБУ для стабилизации валютного рынка.