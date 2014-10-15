Неизвестные заблокировали работу «Запорожстали»

В свою очередь, «Правый сектор» опроверг свою причастность к блокированию работы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

«15 октября в Запорожье примерно 100-150 человек в масках с символикой "Правого сектора" заблокировали основные проходные "Запорожстали", поставив под угрозу работу всего многотысячного коллектива комбината. В частности, заблокированы транспортные артерии комбината, что препятствует производственной работе МК "Запорожсталь". При этом затруднен доступ сотрудников комбината и подрядных организаций к рабочим местам, прерваны поставки оборудования и сырья»,– говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский опровергает причастность представителей партии к блокированию работы предприятия. «"Правый сектор" опровергает свою причастность к препятствованию работе сотрудников «Запорожстали». Мы не знаем, что это за группы людей, и какие цели они преследуют. Нашу атрибутику сегодня можно достать где угодно. Возможно, это провокация, чтобы дискредитировать нашу организацию»,– сказал он.