ОБСЕ продолжает фиксировать перевозки угля из Украины в Россию

Об этом говорится в еженедельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ обнародованном в среду.

В частности, отмечается, что грузовые конвои продолжают перевозить уголь из Луганской области в Россию.

"Каждый день команды наблюдателей продолжают фиксировать конвои от 5 до 7 грузовиков, которые едут в Украину и обратно. Грузовики по сообщениям перевозят уголь из Украины в Российскую Федерацию. Несколько раз наблюдатели видели, как российские таможенники проверяли, были грузовики пустыми при выезде из Российской Федерации ", - говорится в отчете.

Читайте такжеНа Донбассе боевики готовятся присвоить местные предприятия - СНБОПри этом отмечается, что как сообщалось ранее, грузовики перевозят уголь из Украины в РФ, так как пограничная железнодорожная колея из российского пункта пропуска "Гуково" в украинский пункт пропуска "Червонопартизанск" (Луганская область) якобы не работает.

"Однако, наблюдатели слышали звук поезда со стороны Украины 10 октября", - говорится в отчете.