Тoyota отзывает более 420 тысяч автомобилей класса люкс

Японский автоконцерн Toyota объявил об отзыве еще 423 тыс автомобилей класса люкс в связи с выявленными дефектами. Это уже второй крупный отзыв японского автогиганта за последние два дня, пишет ТАСС.

Сообщается, что отзыву подлежат пять моделей, включая Lexus GS, сошедших с конвейеров в период с 2006 по 2011 год. У них был обнаружен дефект в системе подачи топлива, который потенциально может привести к его возгоранию. Большая часть авто, подлежащих бесплатному ремонту, были реализованы на американском рынке, однако частично отзыв затронет и внутренний японский рынок. Подчеркивается, что сообщений о каких-либо инцидентах, связанных с этой неисправностью, не поступало.

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В среду японский автоконцерн сообщил об отзыве около 1,75 млн проданных автомобилей по всему миру. Отзыву подлежат 17 моделей - в том числе Lexus LS, Crown Majesta и Auris, сошедшие с конвейеров в период с 2006 по текущий год. Причиной столь крупного отзыва стал аналогичный дефект в системе подачи топлива, а также деформация одного из элементов тормозной системы, которая снижает ее эффективность.

С начала текущего года "Тойота" отозвала уже свыше 11 млн проданных автомобилей из-за дефектов.