Бывшего главу ВККС обвинили в препятствовании восстановлению госконтроля над Вольногорским и Иршанским ГОКами

Об этом заявил вице-президент общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Чередников Евгений.

По его словам, создание препятствий в возврате под контроль государства ВГМК и ИГОК осуществляется в интересах Фирташа и Левочкина, которые через подконтрольный им «Крымский титан», на протяжении длительного времени арендовали ВГМК и ИГОК, уплачивая при этом арендную плату, неадекватную рыночному уровню, и имеют намерение продолжить грабительскую аренду указанных госпредприятий. Об этом заявил вице-президент общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Чередников Евгений.

Читайте такжеВольногорский и Иршанский ГОКи не будут готовить к приватизации в этом году«23 января 2012 года Виктор Данилишин и Виктор Шулежко указом президента получили свое первое назначение. Они были назначены на должности судей Житомирского окружного административного суда. Однако, В.Данилишин и В.Шулежко даже не успев принять присягу судьи, 13 февраля 2012 года без малейших на то правовых оснований были переведены на должности судей Окружного административного суда Киева. Этот безосновательный перевод еще не принявших присягу судей был осуществлен на основании решения Высшей квалификационной комиссии судей, председатель которой (с 30 марта 2006 года по сентябрь 2009 года и с 16 сентября 2010 года по 10 октября 2014 года) Игорь Самсин, который с 8 апреля по 10 октября текущего года занимал свою должность вопреки принятому после Революции Достоинства «Закону о восстановлении доверия к судебной власти». Причем Самсина не удалось отстранить от должности в силу решения, вынесенного именно судьей Шулежко», - сообщил Чередников.

27 июня 2014 года, рассмотрев иск рядового сотрудника вспомогательной службы Высшей квалификационной комиссии судей (главного специалиста отдела обеспечения содержания административных сооружений Шинкаренко), судья Шулежко вынес постановление, которым обязал Самсина, к тому времени отстраненного от должности главы Высшей квалификационной комиссии судей, продолжить выполнение своих обязанностей. При этом судья Шулежко сослался на дискретность полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это свидетельствует о том, что указанное постановление вынесено не на основании правовых актов или норм прямого действия, а на основании вольной их трактовки, осуществленной судьей Шулежко.

«Очевидно, судья Окружного административного суда Киева Шулежко таким образом оказал ответную услугу тогдашнему главе Высшей квалификационной комиссии судей Самсину за безосновательный перевод судьи Шулежко на ныне занимаемую им должность», - считает общественный деятель.

При этом Евгений Чередников напомнил, что упомянутые судьи Окружного административного суда Киева Данилишин и Шулежко, а также судья этого суда Аблов, в августе-сентябре 2014 года выносили, по его мнению, заведомо неправосудные определения в интересах Фирташа и Левочкина, которыми препятствовали установлению государственного контроля над госпредприятиями ВГМК и ИГОК.

В частности, 19 августа судья Данилишин вынес определение, которым запретил проводить инвентаризацию имущества ВГМК, 22 августа судья Аблов вынес определение о запрете проведения инвентаризации имущества ИГОК. 4 сентября, судьи Аблов и Данилишин запретили государству осуществлять любые действия, направленные на возвращение имущества государственных предприятий ИГОК и ВГМК до проведения инвентаризации имущества комбинатов. 18 сентября судья Шулежко вынес определение о запрете государству осуществлять управление ВГМК и ИГОК.

Общественная организация «Контроль народного имущества Украины» обратилась с открытым письмом в ряд госорганов, среди которых и Высшая квалификационная комиссия судей, в котором потребовала обеспечить проведение люстрации судей Окружного административного суда Киева Данилишина и Аблова. Готовится аналогичное обращение и в отношении судьи Окружного административного суда Киева Шулежко.

Читайте такжеВозвращение титановых ГОКов в управление государством может принести миллиарды Украине – эксперты«Однако, анализ выявленных взаимосвязей в коррупционной спайке, центром которой является теперь уже бывший председатель Высшей квалификационной комиссией судей Самсин, заставляет сделать вывод - Высшая квалификационная комиссия судей не была заинтересована в привлечении к ответственности подлежащих немедленной люстрации судей Окружного административного суда Киева Данилишина, Аблова, Шулежко. Очевидно, что Высшая квалификационная комиссия судей, в период, когда ее возглавлял Самсин, не была заинтересована и в отмене неправосудных решений, вынесенных судьями Окружного административного суда Киева Данилишиным, Абловым, Шулежко в отношении ВГМК и ИГОК», - полагает вице-президент ОО «Контроль народного имущества Украины».

По его мнению, необходимым условием для полного и всеобъемлющего учета интересов государства на ВГМК и ИГОК является, в числе прочего, привлечение к ответственности бывшего председателя Высшей квалификационной комиссией судей Самсина, полная ротация членов Высшей квалификационной комиссией судей. А также люстрация и привлечение к ответственности судей Окружного административного суда Киева Данилишина, Аблова, Шулежко с немедленной отменной вынесенных ими заведомо неправосудных определений в отношении ВГМК и ИГОК.