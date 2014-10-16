Chrysler отзывает более 900 тысяч автомобилей

Американский автопроизводитель Chrysler, контролируемый итальянским концерном Fiat, объявил сегодня об отзыве с рынка почти 907 тыс. автомобилей в связи с выявлением ряда дефектов, сообщает Прайм.

Сервисная акция затрагивает 470 тыс внедорожников Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango, седанов Dodge Charger, Dodge Challenger и Chrysler 300. Все машины - 2011-2014 модельных годов. У этих автомобилей обнаружен дефект электрогенератора, что может привести к внезапной остановке двигателя. Автопроизводитель заявил, что ему известно только об одном дорожном инциденте, который был вызван данной неисправностью.

Читайте такжеТoyota отзывает более 420 тысяч автомобилей класса люкс

Кроме того, у 437 тыс. внедорожников Jeep Wrangler 2011-2013 модельных годов выявлен дефект системы обогрева боковых зеркал, который может вызвать короткое замыкание. Chrysler заявил, что ему неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных этой проблемой.

Примерно 750 тыс. неисправных автомобилей были проданы в США, 55 тыс. - в Канаде, 8 тыс. - в Мексике, остальные - в других странах мира. Автопроизводитель пообещал бесплатно отремонтировать все подлежащие отзыву машины.