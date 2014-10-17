Европарламент на следующей неделе может продлить торговые преференции для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам спикер Европарламента Жюм Ду Гийо (Jaume Duch Guillot).

По его словам, эти и другие вопросы вынесены на пленарное заседание Европарламента, которое состоится с 20 по 23 октября в Страсбурге.

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Как сказал Ду Гийо, голосованию за новый состав Еврокомиссии будут предшествовать слушания, во время которых депутаты оценят кандидатов на должности еврокомиссаров от Словении Виолетту Булц и Лароша Сефковича.

Как известно, Булц заменила раньше предложенную от Словении Аленку Братушек, которая отказалась от должности еврокомиссара по вопросам транспорта после того, как ее не утвердил Европарламент. Сефкович предложен на должность вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетики. Эта сфера ответственности раньше относилась к компетенции Братушек.

«Если конференция президентов во вторник, 21 октября, даст зеленый свет, то в среду утром состоятся дискуссия и голосование. Это будет голосование с голоса, и для принятия решения нужно будет простое большинство», - сказал Ду Гийо.

Кроме того, в понедельник, 20 октября, комитет по вопросам международной торговли примет решение относительно продления автономных торговых преференций Европейского Союза для Украины. Непосредственно обсуждение этого вопроса на пленарном заседании Европарламента состоится в среду, а голосование – в четверг, 23 октября.

Ранее сообщалось, что Украина будет просить увеличить квоты на поставку сельхозпродукции в ЕС.