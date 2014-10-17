Спад промпроизводства в Украине замедлился до 16,6%

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года замедлился до 16,6% с 21,4%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с августом 2014 года промпроизводство выросло на 4,9%, в то время как в августе по сравнению с июлем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 12,7%.

В январе-сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 8,6% с 7,8%, зафиксированных в январе-августе.

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Рост производства в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 13% в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 8,4%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе, наибольший спад зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – на 57,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 52%, машиностроении – на 40,6%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года ускорился почти вдвое - до 21,4% с 12,1%, зафиксированных месяцем ранее.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.